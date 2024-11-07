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Вице-канцлер Германии заявил о распаде «Светофора»

Вице-канцлер ФРГ Хабек заявил о распаде правящей коалиции

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Global Look Press

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил о распаде правящей в ФРГ коалиции (Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), «зеленые», Свободная демократическая партия (СвДП). Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что сегодня «особенный день». Хабек добавил, что в связи с распадом правящей партии быстро откроется путь для упорядоченного проведения новых выборов.

6 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что 15 января 2025 года поднимет в бундестаге вопрос о вотуме доверия правительству.

Также сообщалось, что Шольц, представляющий Социал-демократическую партию Германии, отправил в отставку министра финансов Кристиана Линднера от Свободной демократической партии Германии. По данным Der Spiegel, канцлер подчеркивал, что Линднер «блокировал не имеющие отношения к делу законы», а также «слишком часто обманывал доверие». По мнению Шольца, такая «работа правительства невозможна».

До этого немецкое издание Bild писало о том, что Шольц проводит экстренные консультации с сопредседателем Социал-демократической партии Германии Ларсом Клингбайлем в связи с разногласиями в правящей коалиции «Светофор».

Ранее энергетический кризис спровоцировал спад производства в ЕС.

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