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Шольц проводит экстренное совещание по теме зреющего кризиса в правящей партии ФРГ

Bild: Шольц проводит экстренное совещание по зреющему кризису в СДПГ

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Brendan McDermid/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц проводит экстренные консультации с сопредседателем Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларсом Клингбайлем в связи с разногласиями в правящей коалиции «Светофор», в которую входят СДПГ, «зеленые» и Свободная демократическая партия (СвДП). Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Отмечается, что Шольц хочет выработать переговорную стратегию СДПГ для будущих встреч с партнерами по коалиции. До вечера 6 ноября канцлер ФРГ собирается провести встречи с министром финансов, главой Минэкономики, чтобы найти консенсус после того, как они выдвинули противоречащие друг другу планы по выводу немецкой экономики из кризиса.

Днем 3 ноября Bild писал, что лидеры Социал-демократической партии Германии выступили против плана по восстановлению экономики, предложенного министром финансов Кристианом Линднером. Разногласия внутри правящей коалиции становятся все сильнее, отмечают журналисты. Немецкие СМИ пишут, что меры, предложенные Линднером, который возглавляет партию свободных либералов, противоречат повестке «Зеленых» и СДПГ — двух других партий коалиции.

29 октября Шольц провел закрытое совещание с представителями промышленных ассоциаций, бизнеса и профсоюзов. Эта встреча открыла серию консультаций, посвященных экономическому кризису в стране.

Ранее сообщалось, что новая коалиция в бундестаге может заблокировать поставки оружия Украине.

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