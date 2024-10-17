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Энергетический кризис спровоцировал спад производства в ЕС

Промышленность ЕС теряет позиции из-за высоких цен на энергоносители

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Depositphotos

Энергоемкие отрасли Евросоюза потеряли от 10 до 15% объемов производства на фоне отказа от российских энергоносителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление премьер-министра Венгрии в Европарламенте.

«Отказавшись от российской энергии, Евросоюз затормозил рост ВВП, значительные финансовые ресурсы пришлось перераспределить на энергетические субсидии и строительство инфраструктуры, необходимой для импорта СПГ», — заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По данным Евростата, промышленное производство в еврозоне снизилось на 2,2% с июля 2023 года. Наибольший спад зафиксирован в Венгрии — 6,4%, Германии — 5,5%, Италии — 3,3% и Франции — 2,3%.

Цены на энергоносители в ЕС почти вдвое превышают показатели США и Китая. Стоимость газа выросла с $150-200 за тысячу кубометров до $450, а цены на СПГ достигали $3000. Высокие затраты на энергию привели к закрытию до 70% азотных мощностей в химической промышленности к середине 2022 года.

В крупнейшей экономике еврозоны — Германии — ситуация усугубляется планами Volkswagen закрыть автомобильные заводы в Оснабрюке и Дрездене. Концерн рассматривает возможность переноса производства в США из-за более низких цен на энергоносители и наличия субсидий.

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