Британский премьер Стармер поговорил с Трампом по телефону

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поговорил по телефону с Дональдом Трампом и поздравил его с победой на выборах президента США. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Подробности разговора не приводятся.

Перед этим Стармер выражал готовность сотрудничать с администрацией Трампа «ради процветания отношений между странами».

В Соединенных Штатах завершилось голосование на выборах президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (от демократов). Для победы необходимо получить 270 голосов выборщиков. По данным Fox News, Трамп набрал минимум 277.

Сам политик уже объявил себя победителем. С победой его поздравили многие мировые лидеры.

О том, как оценивают победу Трампа на Украине, в России и в мире — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США назвали дату инаугурации Трампа.