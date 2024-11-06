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Собчак предупредила о «жестком ультиматуме» Трампа

Собчак: Трамп непрост, и после победы он поставит России жесткий ультиматум

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Алексей Майшев/РИА Новости

После победы на выборах президента США Дональд Трамп может поставить России жесткий ультиматум для завершения конфликта на Украине. Такое мнение в Telegram-канале «Кровавая барыня» высказала журналист Ксения Собчак.

По словам Собчак, она не понимает, почему «все в России так радуются победе Трампа».

«Трамп непрост, и его «закончу войну за неделю» — это значит жесткий ультиматум и России, и Украине. И не факт, что Россия на этот ультиматум пойдет», — написала Собчак.

В Соединенных Штатах завершилось голосование на выборах президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (от демократов). Для победы необходимо получить 270 голосов выборщиков. По данным Fox News, Трамп набирает минимум 277.

Сам политик уже объявил себя победителем. С победой его поздравили многие мировые лидеры.

О том, как оценивают победу Трампа на Украине, в России и в мире — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Харрис поздравила Трампа с победой на выборах президента США.

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Выборы в США - 2024
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