Нетаньяху созвонился с Трампом после выборов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил с избранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом конфликт с Ираном и безопасность еврейского государства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию Нетаньяху.

«Премьер Израиля был одним из первых, кто позвонил избранному американскому президенту. Разговор был теплым и сердечным. Премьер поздравил Трампа с победой на выборах, и они согласились работать вместе ради безопасности Израиля. Они также обсудили иранскую угрозу», — заявили в канцелярии.

До это стало известно, что вице-президент США Камала Харрис и президент государства Джо Байден готовятся созвониться с победителем выборов Дональдом Трампом и признать поражение Демократической партии.

Инаугурация президента США состоится 20 января 2025 года в Капитолии Вашингтона. Трампа приведут к присяге, а затем дадут ему слово. После церемонии состоится торжественный парад и инаугурационный бал.

Ранее стало известно, что Трамп не сможет участвовать в следующих выборах президента.