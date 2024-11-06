Байден и Харрис готовятся позвонить Трампу и признать поражение демократов

Вице-президент США Камала Харрис и президент государства Джо Байден готовятся созвониться с победителем выборов Дональдом Трампом и признать поражение Демократической партии. Об этом сообщает NBC со ссылкой на анонимные источники.

Харрис планирует сегодня выступить публично и признать поражение демократической партии, о чем рассказали ее помощники. Байден собирается публично высказаться о результатах выборов, однако точная дата звонка неизвестна.

По информации Белого дома, Байден намерен позвонить победившему кандидату с поздравлениями, пригласить его в Белый дом и хочет лично присутствовать на инаугурации. В 2020 году, когда победил Байден, Трамп всего этого не делал.

Инаугурация президента США состоится 20 января 2025 года в Капитолии Вашингтона. Трампа приведут к присяге, а затем дадут ему слово. После церемонии состоится торжественный парад и инаугурационный бал.

Ранее стало известно, что Трамп не сможет участвовать в следующих выборах президента.