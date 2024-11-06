Трамп не сможет участвовать в следующих выборах президента США

Бывший президент США и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы на выборах главы государства, согласно американской конституции, в 2028 году уже не сможет вновь баллотироваться на пост президента. Об этом сообщает ТАСС.

В главном документе страны говорится, что срок президентских полномочий составляет четыре года. Согласно поправке, которая была принята в 1951 году, одно лицо может быть избрано главой государства не более двух раз.

Изначально конституция не ограничивала количество президентских сроков, однако большинство лидеров страны следовало негласному правилу, которое утвердил первый президент США Джорджа Вашингтон, пробывший в должности два срока. Третий раз был избран лишь Франклин Рузвельт в 1940 году, после чего в 1944 году его избрали в четвертый раз.

В Соединенных Штатах завершилось голосование на выборах президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (от демократов). Для победы необходимо получить 270 голосов выборщиков. По данным Fox News, Трамп набирает минимум 277.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию подсчета голосов.

Ранее жители Киева ужаснулись победе Трампа на выборах.