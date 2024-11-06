Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп не сможет участвовать в следующих выборах президента США

Трамп не сможет участвовать в следующих выборах в случае победы в 2024 году

close
Brian Snyder/Reuters

Бывший президент США и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы на выборах главы государства, согласно американской конституции, в 2028 году уже не сможет вновь баллотироваться на пост президента. Об этом сообщает ТАСС.

В главном документе страны говорится, что срок президентских полномочий составляет четыре года. Согласно поправке, которая была принята в 1951 году, одно лицо может быть избрано главой государства не более двух раз.

Изначально конституция не ограничивала количество президентских сроков, однако большинство лидеров страны следовало негласному правилу, которое утвердил первый президент США Джорджа Вашингтон, пробывший в должности два срока. Третий раз был избран лишь Франклин Рузвельт в 1940 году, после чего в 1944 году его избрали в четвертый раз.

В Соединенных Штатах завершилось голосование на выборах президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (от демократов). Для победы необходимо получить 270 голосов выборщиков. По данным Fox News, Трамп набирает минимум 277.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию подсчета голосов.

Ранее жители Киева ужаснулись победе Трампа на выборах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами