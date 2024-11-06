Харрис в полночь по московскому времени выступит перед сторонниками

Кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис выступит перед своими сторонниками в полночь по московскому времени. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный график Белого дома.

«Вице-президент будет находиться в Вашингтоне, округ Колумбия, где у нее пройдут брифинги и внутренние встречи с персоналом. Эти встречи будут закрытыми для прессы <...> В 16:00 по восточному времени вице-президент выступит с речью в Говардском университете», — говорится в расписании.

До этого телеканал NBC со ссылкой на анонимные источники сообщил, что вице-президент США Камала Харрис и президент государства Джо Байден готовятся созвониться с победителем выборов Дональдом Трампом и признать поражение Демократической партии.

Инаугурация президента США состоится 20 января 2025 года в Капитолии Вашингтона. Трампа приведут к присяге, а затем дадут ему слово. После церемонии состоится торжественный парад и инаугурационный бал.

Ранее выяснилось, что Трамп не сможет участвовать в следующих выборах президента.