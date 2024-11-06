В США отметили смягчение позиции Украины по мирному плану Китая и Бразилии

Киевские власти в последние недели смягчили свою позицию по поводу плана Китая и Бразилии об урегулировании конфликта на Украине и теперь пытаются объединить его с «планом победы» украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом пишет газета The New York Times, ссылаясь на официальных лиц, знакомых с обсуждениями.

«На данный момент идут тихие дипломатические усилия по сопоставлению этого плана (Китая и Бразилии — прим. ред.) с украинскими предложениями из 10 пунктов», — отмечается в статье.

Пока неизвестно, какое влияние на эти обсуждения окажет Дональд Трамп, который одержал победу на президентских выборах в США, пишет автор.

8 октября Bloomberg писал, что Зеленский может смягчить свою позицию в отношении условий завершения конфликта. Приближение зимы при продолжении конфликта и в условиях ослабления поддержки со стороны Запада заставляет украинские власти искать варианты, отмечается в статье.

27 сентября министр иностранных дел КНР Ван И анонсировал создание группы «Друзей мира», целью которой станет урегулирование украинского конфликта. Участниками платформы будут Китай, Бразилия и другие страны глобального Юга.

Ранее в Госдуме оценили планы ЕС подготовить выгодные переговорные позиции для Украины.