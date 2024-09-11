Харрис обвинила Трампа в желании бросить Украину ради Путина

Кандидат на пост главы государства от демократов Камала Харрис во время дебатов заявила, что ее оппонент от Республиканской партии Дональд Трамп хочет бросить Украину и отказаться от помощи ей ради дружбы с президентом России Владимиром Путиным.

Она считает, что обещания Трампа про окончание боевых действий «за 24 часа» заключаются в том, что США под его руководством попросту откажутся от помощи Украине.

Харрис также опровергла слова экс-президента о том, что она якобы встречалась с российским президентом за три дня до начала спецоперации (СВО).

Сам Дональд Трамп на дебатах заявил, что организует переговоры России и Украины и «сведет» Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Также в рамках дебатов кандидат в президенты США от республиканцев заявил, что завершит украинский конфликт еще до вступления в должность главы государства.

На прошлой неделе Трамп отметил, что у него имеется план по достижению мира на Украине, но при этом отказался раскрыть его подробности.

Ранее Украину предупредили о негативных последствиях избрания Харрис президентом США.