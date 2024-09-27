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Страны глобального Юга создадут платформу для решения украинского кризиса

Ван И: глобальный Юг создаст платформу для решения украинского конфликта

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Алексей Даничев/РИА Новости

Китай, Бразилия, а также другие государства глобального Юга создадут платформу «Друзья мира» в целях урегулирования украинского конфликта. Об этом на встрече со спецпредставителем бразильского президента Селсу Аморимом в Нью-Йорке заявил глава МИД Китая Ван И, передает ТАСС.

«Китай, Бразилия и их единомышленники из стран глобального Юга создадут платформу «Друзья мира» по разрешению украинского кризиса», — подчеркнул он.

Как отметил министр, создаваемая структура не будет закрытой, а будущие участники упомянутой платформы будут придерживаться принципов инклюзивного диалога.

До этого Ван И заявлял, что государства, которые обвиняют Китай в его позиции по конфликту на Украине, имеют скрытые мотивы.

25 сентября глава китайского внешнеполитического ведомства встретился на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. В ходе диалога Ван И подчеркнул, что Пекин придерживается объективной и справедливой позиции относительно конфликта. При этом, по словам министра, Китай стремится охладить ситуацию.

Ранее сообщалось, что Китай готов передать Украине гуманитарную помощь.

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