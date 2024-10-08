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Зеленский может смягчить позицию по завершению конфликта

Bloomberg: Зеленский может смягчить позицию по завершению конфликта на Украине

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Elizabeth Frantz/Reuters

Союзники Киева считают, что Владимир Зеленский может смягчить свою позицию в отношении условий завершения конфликта. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что Зеленский в настоящий момент более склонен к гибким решениям. Приближение зимы при продолжении конфликта и в условиях ослабления поддержки со стороны Запада заставляет украинские власти искать варианты. Также в материале сказано, что противостояние на фронте, а также ограниченность средств на Западе и исход выборов в Соединенных Штатах побуждают союзников более пристально присматриваться к завершению военных действий путем переговоров.

Днем 8 октября в офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что второй саммит мира в ноябре не состоится.

До этого Зеленский заявлял, что в вооруженном конфликте Украины и России необходимо поставить точку в 2024 году и для этого нужен «второй саммит мира». Сообщалось, что Киев планирует собрать его в ноябре и впервые пригласить Россию.

27 сентября министр иностранных дел КНР Ван И анонсировал создание группы «Друзей мира», целью которой станет урегулирование украинского кризиса. Участниками платформы будут Китай, Бразилия и другие страны глобального Юга.

Ранее в Белом доме анонсировали новый пакет помощи Украине.

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