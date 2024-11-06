Жители Киева заявили, что после победы Дональда Трампа на выборах в США, украинские власти вынуждено откажутся от территорий в обмен на мир. Об этом сообщило агентство Associated Press, ссылаясь на одну из жительниц украинской столицы.

По данным издания, «горькая правда» Трампа для жителей Украины будет лучше «ложной надежды», которую давало нынешнее американское правительство.

Свое видение ситуации объяснила 18-летняя жительница Украины Виктория Зубрицкая. По ее словам, власти страны будут вынуждены пойти на мир во время президентского срока Трампа. Девушка добавила, что понимание ситуации и объективность «намного лучше лжи и жизни в иллюзиях».

Опрос жителей Киева украинским агентством УНИАН показал, что в столице с опаской относятся к победе Трампа. Горожане признались, что победа политика вызывает у них скепсис или ужас.

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что «план победы» президента Украины Владимира Зеленского окончательно потерял шансы на реализацию после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. По его словам, украинские политики должны «работать 24/7», чтобы сохранить заинтересованность Запада в победе Украины.

Ранее политолог ответил, сможет ли Трамп сменить курс США по Украине.