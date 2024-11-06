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Политолог ответил, сможет ли Трамп сменить курс США по Украине

Политолог Блохин: у Трампа может не получиться изменить курс США по Украине

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Brian Snyder/Reuters

Кандидат в президенты США Дональд Трамп хотел бы изменить курс страны в отношении Украины в случае прихода к власти, однако не факт, что ему это удастся. Об этом «Ридусу» рассказал политолог-американист Константин Блохин.

«Позволит ли ему сделать это американский истеблишмент? Там, где точки зрения Трампа и элиты соприкасаются, никаких проблем не предвидится. Речь идёт о поддержке Израиля и усилении давления на Китай. А вот там, где они расходятся, вполне возможны проблемы. Точки зрения Трампа и истеблишмента не совпадают как раз по России, Украине и будущему НАТО», — отметил эксперт.

При этом Блохин подчеркнул, что победа Трампа на президентских выборах грозит тем, что в США произойдет «имиджевый крах глобалистских проектов». Политолог напомнил, что он случится в центре страны, а не на периферии.

В США завершилось голосование на выборах президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (от демократов). Для победы необходимо получить 270 голосов выборщиков. По данным Fox News, Трамп набирает минимум 277. Сам политик уже объявил себя победителем.

Ранее стало известно, чем победа Трампа может обернуться для России.

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