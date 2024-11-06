В Верховной раде призвали забыть про «план победы» Зеленского после победы Трампа

«План победы» президента Украины Владимира Зеленского окончательно потерял шансы на реализацию после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

«Можно сказать окончательно — любой «план победы», основанный на том, что кто-то сделает для нас, можно мощно засунуть себе в ... Нам нужен собственный план непобедимости. И немедленно», — написал он.

Депутат считает, что с приходом Трампа в Белый дом мировой порядок будет базироваться «не на правилах, а на договоренностях». Украинские политики должны «работать 24/7», чтобы сохранить заинтересованность Запада в победе Украины, отметил Гончаренко.

6 ноября глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко заявил, что Киеву придется приложить немало усилий, чтобы убедить Трампа продолжить поддержку Украины. Он назвал республиканца прагматичным бизнесменом, мыслящим «с точки зрения затрат и выгод». По его мнению, с новым лидером США Киеву уже не будет так легко, как с Джо Байденом.

До этого представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что ЕС после победы Дональда Трампа на выборах президента США продолжит поддержку Украины. Стано напомнил, что новый президент США вступит в должность только в 2025 году, а до тех пор программа поддержки Украины в Европе не изменится.

Ранее политолог ответил, сможет ли Трамп сменить курс США по Украине.