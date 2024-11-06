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Американский сенатор призвал положить конец конфликту на Украине

Сенатор Рубио: конфликт на Украине зашел в тупик, ему нужно положить конец

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Anna Rose Layden/Pool Photo via AP

Сенатор США от Республиканской партии Марк Рубио назвал конфликт на Украине зашедшим в тупик и заявил, что ему нужно положить конец, передает Today.

«Я думаю, что украинцы были невероятно храбрыми и сильными, когда противостояли России. Но, наконец, то, что мы здесь финансируем, – это патовая война, и ей нужно положить конец», – сказал Рубио.

По его словам, в этом вопросе должен быть здравый смысл. Он также напомнил о желании Дональда Трампа завершить украинский конфликт.

«Не нужно быть фанатом Владимира Путина, чтобы хотеть окончания войны», – сказал Рубио, добавив, что Украине понадобится 100 лет, чтобы восстановить страну.

6 ноября депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что на посту президента США Дональд Трамп может попытаться наладить отношения с Россией и сократить финансирование Украины. Он считает, что Вашингтон не откажется полностью от снабжения Киева, но очевидно, что «план победы» и другие планы украинского лидера Владимира Зеленского отойдут на второй план.

В свою очередь глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что Украина и страны Евросоюза очень встревожены результатами президентских выборов в США, поскольку там молились на победу кандидата от Демократической партии Камалы Харрис.

Ранее букмекеры начали принимать ставки, закончит ли Трамп конфликт на Украине.

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