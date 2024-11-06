Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пушков рассказал о беспокойстве ЕС и Украины из-за победы Трампа

Пушков: Украина и ЕС встревожены победой Трампа, там молились на победу Харрис

close
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Украина и страны Евросоюза очень встревожены результатами президентских выборов в США, поскольку там молились на победу кандидата от Демократической партии Камалы Харрис. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, передает «Парламентская газета».

Парламентарий указал на расходящиеся позиции Трампа и Харрис и отметил, что результаты голосования повлияют на геополитическую ситуацию в мире. Камала Харрис продолжила бы политику Джо Байдена, в то время как Дональд Трамп регулярно говорит о прекращении поддержки Украины, указал он.

«Что такое политика Трампа в отношении Украины нам еще предстоит испытать. Но то, что я точно знаю, что в Киеве очень встревожены, в Киеве молились на победу Камалы Харрис. И в Евросоюзе тоже», — заявил Пушков.

До этого представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что ЕС после победы Дональда Трампа на выборах президента США продолжит поддержку Украины. Стано напомнил, что новый президент США вступит в должность только в 2025 году, а до тех пор программа поддержки Украины в Европе не изменится.

Ранее журналист объяснил поражение Харрис «проклятием Зеленского».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами