Пушков рассказал о беспокойстве ЕС и Украины из-за победы Трампа

Украина и страны Евросоюза очень встревожены результатами президентских выборов в США, поскольку там молились на победу кандидата от Демократической партии Камалы Харрис. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, передает «Парламентская газета».

Парламентарий указал на расходящиеся позиции Трампа и Харрис и отметил, что результаты голосования повлияют на геополитическую ситуацию в мире. Камала Харрис продолжила бы политику Джо Байдена, в то время как Дональд Трамп регулярно говорит о прекращении поддержки Украины, указал он.

«Что такое политика Трампа в отношении Украины нам еще предстоит испытать. Но то, что я точно знаю, что в Киеве очень встревожены, в Киеве молились на победу Камалы Харрис. И в Евросоюзе тоже», — заявил Пушков.

До этого представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что ЕС после победы Дональда Трампа на выборах президента США продолжит поддержку Украины. Стано напомнил, что новый президент США вступит в должность только в 2025 году, а до тех пор программа поддержки Украины в Европе не изменится.

Ранее журналист объяснил поражение Харрис «проклятием Зеленского».