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Букмекеры начали принимать ставки, закончит ли Трамп конфликт на Украине

Букмекеры начали принимать ставки, сможет ли Трамп завершить конфликт на Украине

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Brian Snyder/Reuters

Американские букмекеры начали принимать ставки на то, сможет ли Дональд Трамп закончить конфликт на Украине за три месяца. Это следует из данных портала Polymarket.

На данный момент вероятность такого развития событий, согласно данным, составляет 38%.

6 ноября депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что на посту президента США Дональд Трамп может попытаться наладить отношения с Россией и сократить финансирование Украины. Он считает, что Вашингтон не откажется полностью от снабжения Киева, но очевидно, что «план победы» и другие планы украинского лидера Владимира Зеленского отойдут на второй план.

В свою очередь глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что Украина и страны Евросоюза очень встревожены результатами президентских выборов в США, поскольку там молились на победу кандидата от Демократической партии Камалы Харрис.

5 ноября Дональд Трамп в очередной раз пообещал, что в случае победы на выборах главы государства добьется завершения боевых действий на Украине и предотвратит начало третьей мировой войны.

Ранее журналист объяснил поражение Харрис «проклятием Зеленского».

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Выборы в США - 2024
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