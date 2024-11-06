Стало известно, кого Путин включил в состав набсовета фонда «Защитники Отечества»

Первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев и полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога стали членами наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Помимо них, место в набсовете фонда получили министр спорта Михаил Дегтярев и митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

Согласно тексту указа, глава государства исключил из состава совета бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, который обвиняется в получении крупной взятки. Также совет покинули бывший министр спорта Олег Матыцин, епископ Пантелеимон (Аркадий Шатов) и глава Республики Алтай Андрей Турчак.

5 ноября Путин назначил временно исполняющих обязанности губернаторов Тамбовской и Ростовской областей. Ими станут, соответственно, ветеран СВО и бывший мэр Краснодара Евгений Первышов и генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

Ранее Путин освободил от должности замглавы ФМБА.