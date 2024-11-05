Глава ОАК и ветеран СВО стали врио губернатора Тамбовской и Ростовской областей

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности губернаторов Тамбовской и Ростовской областей. Соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, врио губернатора Ростовской области станет генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь. Он будет находиться на должности до момента избрания главы региона.

Другим указом Путин назначил на пост врио губернатора Тамбовской области ветерана СВО, депутата Госдумы, бывшего мэра Краснодара Евгения Первышова. Он также будет находиться на должности до избрания главы региона.

Этими же указами президент России принял отставки бывших губернаторов регионов Максима Егорова и Василия Голубева. Документы вступили в силу в день их подписания.

Накануне Егоров и Голубев объявили об уходе в отставку. Экс-глава Тамбовской области опубликовал видео, где сообщил, что руководство страны поставило перед ним другие задачи на федеральном уровне. При этом губернатор Ростовской области объяснил свое решение переходом на другую работу.

Ранее стало известно, какую должность может получить ушедший в отставку тамбовский губернатор.