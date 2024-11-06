Путин исключил Тимура Иванова из набсовета фонда «Защитники Отечества»

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в состав наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества». Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно тексту указа, глава государства исключил из состава совета бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, который обвиняется в получении крупной взятки. Также совет покинули бывший министр спорта Олег Матыцин, епископ Пантелеимон (Аркадий Шатов) и глава Республики Алтай Андрей Турчак.

Этим же указом Путин внес в наблюдательный совет фонда министра спорта Михаила Дегтярева, митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла и первого зампредседателя Совета Федерации Владимира Якушева.

Бывший замглавы министерства обороны Тимур Иванов был задержан в апреле 2024 года. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере по ч. 6 ст. 290 УК, которая может повлечь наказание до 15 лет лишения свободы. В этом уголовном деле также фигурируют бизнесмен Сергей Бородин, которого следователи считают соучастником Иванова, и Александр Фомин, глава компании «Олимпситистрой», обвиняемый в даче взятки. По версии следствия, Иванов помогал компаниям, которые безвозмездно выполняли работы на его объектах. Экс-чиновнику вменяется взятка свыше 1 млрд рублей. Сам Иванов отрицает свою вину.

Ранее сообщалось, что по делу Тимура Иванова арестованы Escalade, Gelandewagen и раритетное авто.