Путин освободил от должности замглавы ФМБА

Президент России Владимир Путин освободил Андрея Дыдыкина от должности заместителя руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Указ главы государства размещен на официальном интернет-портале публикования правовых актов.
«Освободить Дыдыкина Андрея Валерьевича от должности заместителя руководителя Федерального медико-биологического агентства», — сказано в тексте.
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Андрея Дыдыкина заместителем руководителя Федерального медико-биологического агентства 31 мая 2021 года.
Как отмечает Vademecum, Дыдыкин – врач травматолог-ортопед, доктор медицинских наук. До назначения на должность замглавы ФМБА он работал заместителем директора департамента развития промышленности социально значимых товаров Минпромторга РФ.
14 октября стало известно, что ФМБА создало первую отечественную базу данных популяционных частот генетических вариантов населения страны.
Ранее списанный из-за насморка космонавт Бабкин написал письмо Путину.