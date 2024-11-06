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Песков заявил, что США способны прекратить конфликт на Украине

Песков считает, что США могут быстро прекратить конфликт на Украине

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Jacquelyn Martin/AP

У США есть возможность очень быстро прекратить конфликт на Украине, поскольку они в него вовлечены, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время федерального просветительского марафона «Знание. Его слова приводит ТАСС.

«Америка является той самой страной, которая конфликт вокруг Украины может прекратить очень быстро. Потому что это та самая страна, которая и прямо, и косвенно вовлечена в этот конфликт», — сказал Песков.

Днем пресс-секретарь президента заявлял, что после избрания Дональда Трампа Вашингтон может изменить траекторию своей внешней политики. Однако узнать, сделает ли он это, можно будет только после официального вступления республиканца в должность, отмечал Песков.

6 ноября в Соединенных Штатах завершилось голосование на выборах президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (от демократов). Для победы необходимо получить 270 голосов выборщиков. По данным Fox News, Трамп набирает минимум 277.

Сам политик уже объявил себя победителем. С победой его начали поздравлять мировые лидеры.

Ранее в Госдуме назвали срок прекращения боевых действий на Украине при Трампе.

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