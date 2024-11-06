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В Госдуме назвали срок прекращения боевых действий на Украине при Трампе

Депутат Затулин допустил завершение боевых действий на Украине при Трампе

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Global Look Press

Республиканец Дональд Трамп, как сторонник прекращения конфликта на Украине, может добиться согласия на прекращение боевых действий между сторонами без подписания каких-либо документов. Такую точку зрения высказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Максимум, чего может добиться сторонник прекращения войны, — это согласия на прекращение военных действий, но не на мир с подписанием торжественных клятв и заверений, согласием на передачу территорий и так далее. Прекращение боевых действий, конечно, будет достигнуто по факту. Это произойдет не сейчас и не завтра, в лучшем случае — весной», — сказал Затулин.

Парламентарий отметил, что при президентстве Трампа Украине придется покинуть Курскую область, иначе ее будут ждать «плохие последствия» в виде прекращения поддержки.

Поспешное поздравление Владимира Зеленского Дональда Трампа с победой говорит о том, что украинский лидер чувствует, что его ждут «тяжелые времена», указал депутат. Речь может идти об отказе от поддержки лично Зеленского, предположил Затулин.

До этого зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Дональд Трамп может попытаться наладить отношения с Россией и снизить финансирование Украины.

Ранее Трампа призвали избегать «поспешных сделок» по Украине.

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