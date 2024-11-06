Песков допустил смену траектории внешней политики США при Трампе

США способны повлиять на окончание конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя победу кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах американского президента.

«Если помните, мы неоднократно говорили, что США в состоянии поспособствовать в завершении конфликта. Это нельзя сделать за одну ночь. Поскольку именно США являются страной, которая разжигает и подбрасывает керосин в конфликт и принимает в нем непосредственное участие», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что после избрания Трампа Вашингтон может изменить траекторию своей внешней политики. Однако узнать, сделает ли он это, можно будет только после официального вступления республиканца в должность, подчеркнул пресс-секретарь.

В Соединенных Штатах завершилось голосование на выборах президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (от демократов).

Трамп уже объявил себя победителем. С победой его начали поздравлять мировые лидеры.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в США заявили о неопределенном будущем Украины после победы Трампа.