В Кремле заявили, что Россия не пытается победить доллар

Россия не пытается победить доллар, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время федерального просветительского марафона «Знание. Первые». Его слова передает РИА Новости.

«Мы не пытаемся победить доллар. Его не надо пытаться побеждать. Доллар — это одна из мировых валют. Это валюта одной из самых крупнейших экономик мира», — сказал он.

В ходе мероприятия представитель Кремля также напомнил, что бюджет России в свое время немного превышал бюджет Нью-Йорка, однако за последние 20 лет российская экономика сумела сделать гигантский рывок и занять 4-5 место в мире по валовому внутреннему продукту (ВВП).

В октябре президент России Владимир Путин отмечал на саммите БРИКС в Казани, что Москва не отказывается от доллара и не борется с ним, однако США используют свою валют в качестве оружия. В связи с этим РФ вынуждена искать ему замену.

Ранее Песков заявил, что отношения России и США находятся в исторически самой низкой точке.