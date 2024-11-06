Песков заявил, что отношения России и США находятся в исторически самой низкой точке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос «Газеты.Ru», не ухудшатся ли отношения России и США, если Владимир Путин не поздравит Дональда Трампа с победой на выборах.

Песков отметил, что отношения между странами сейчас находятся в самой низкой точке, а их будущее будет зависеть от нового руководства США.

«Президент Путин неоднократно повторял, что он открыт к конструктивному диалогу, основанному на справедливости, равноправии и готовности учитывать озабоченности друг друга. Президент Путин сохраняет свой настрой. Он его неоднократно подтверждал. В настоящий момент у администрации США настрой диаметрально противоположный. А что будет в январе, мы посмотрим», — сказал он.

До этого Песков заявил журналистам, что ему неизвестно о планах Путина поздравить Трампа с победой на выборах США.

6 ноября В Соединенных Штатах завершилось голосование на выборах президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп, кандидат от республиканцев и действующий вице-президент Камала Харрис — от демократов. Для победы необходимо получить 270 голосов выборщиков. По данным Fox News, Трамп уже набирает 277.

После получения необходимого количества голосов выборщиков Трамп заявил, что в Соединенных Штатах произошла политическая победа. В своей речи по итогам выборов в США республиканец назвал себя 47-м президентом США.

Ранее Вассерман не исключил победу Харрис на выборах в США.