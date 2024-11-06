В Кремле заявили о гигантском рывке экономики РФ с начала века

Бюджет России в свое время немного превышал бюджет Нью-Йорка, однако за последние 20 лет российская экономика сумела сделать гигантский рывок и занять 4-5 место в мире по валовому внутреннему продукту (ВВП). Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Мы сделали гигантский рывок за последние 20 лет. В преддверии нынешнего века бюджет нашей страны был чуть больше, чем бюджет города Нью-Йорка. Были такие времена, и это было совсем недавно. Многие из вас тогда только родились, и вы вот родились в такой стране», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия, пройдя сложный путь после распада Советского Союза, стала наследницей этой великой державы.

На прошлой неделе сообщалось, что экономика России заняла четвертое место в мире по уровню покупательной способности. Эти сведения представлены в отчете о глобальной динамике ВВП, опубликованном Международным валютным фондом (МВФ). Доля России в мировом ВВП составила 3,55%, что позволило ей обойти Японию, которая имеет 3,38%. На первых трех позициях располагаются Китай, Соединенные Штаты и Индия.

В сентябре заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что производственные возможности российской экономики будут продолжать увеличиваться в 2025 году, даже несмотря на строгую денежно-кредитную политику.

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