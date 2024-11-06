Россия обратилась в ОБСЕ из-за действий Молдавии на выборах

Постоянное представительство России делает представление руководству Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ из-за действий Молдавии в отношении российских наблюдателей. Об этом сообщили в МИД России.

Об обращении в ОБСЕ говорится в сообщении о вызове в МИД посла Молдавии Лилиана Дария. Дипломату был заявлен решительный протест из-за действий властей Кишинева.

«Аналогичное представление делается руководству БДИПЧ ОБСЕ по линии постоянного представительства России при ОБСЕ в Вене», — заявили в российском дипведомстве.

В министерстве объяснили, что в преддверии первого тура выборов, который проходил одновременно с конституционным референдумом о вступлении в ЕС, власти Молдавии без каких-либо оснований отказали в аккредитации пяти международным наблюдателям от России.

4 ноября Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии признала Санду победителем президентских выборов во втором туре после обработки 100% бюллетеней. До этого были подведены итоги референдума — за внесение в конституцию Молдавии курса на вступление в Евросоюз проголосовали 50,46% граждан страны.

Ранее в Молдавии задержали подозреваемого в попытке поджога здания ЦИК.