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В Молдавии задержали подозреваемого в попытке поджога здания ЦИК

Полиция Молдавии задержала подозреваемого в попытке поджога здания ЦИК

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Ducu Rodionoff/Shutterstock/FOTODOM

Полиция Молдавии арестовала подозреваемого в планах поджога здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны и автомобилей правоохранительных органов в рамках президентских выборов. Об этом сообщил Генеральный комиссариат полиции Молдавии.

«Задержан сообщник преступной группы, которая планировала поджоги зданий и автомобилей полиции, Центральной избирательной комиссии, Апелляционного суда», - говорится в сообщении ведомства (цитата по ТАСС).

Отмечается, что это шестой подозреваемый в намерении совершить соответствующее правонарушение в рамках электорального процесса в стране.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя прошедшие в Молдавии президентские выборы, заявил, что Майю Санду нельзя назвать президентом этой страны, поскольку многие граждане за нее не голосовали.

4 ноября Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии признала Санду победителем президентских выборов во втором туре после обработки 100% бюллетеней. По данным ЦИК, она набрала 55,33% голосов, тогда как кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло — 44,67%.

Ранее оппозиция в Молдавии опротестует результаты выборов.

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