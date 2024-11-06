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Молдавского посла вызвали в МИД России

МИД России вызвал посла Молдавии из-за действий Кишинева на выборах

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Владимир Баранов/РИА «Новости»

Министерство иностранных дел России вызвало посла Молдавии Лилиана Дария из-за действий Кишинева на выборах. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«Послу был заявлен решительный протест в связи с недружественными дискриминационными действиями официального Кишинева в отношении российских краткосрочных наблюдателей в составе мониторинговой миссии БДИПЧ ОБСЕ на президентских выборах в Молдавии», — сообщили в МИД.

В министерстве объяснили, что в преддверии первого тура выборов, который проходил одновременно с конституционным референдумом о вступлении в ЕС, власти Молдавии без каких-либо оснований отказали в аккредитации пяти международным наблюдателям от России. Ещё трем наблюдателям было отказано во аккредитации перед вторым туром выборов.

4 ноября Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии признала Санду победителем президентских выборов во втором туре после обработки 100% бюллетеней. По данным ЦИК, она набрала 55,33% голосов, тогда как кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло — 44,67%.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя прошедшие в Молдавии президентские выборы, заявил, что Майю Санду нельзя назвать президентом этой страны, поскольку многие граждане за нее не голосовали.

Ранее в Кремле ответили на обвинения России во вмешательстве в выборы в Молдавии.

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