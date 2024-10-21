Объявлены окончательные результаты референдума по евроинтеграции в Молдавии

За внесение в конституцию Молдавии курса на вступление в Евросоюз проголосовали 50,46% граждан страны, против — 49,54%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на молдавский центризбирком, обработавший 100% протоколов.

Еще до обработки всех протоколов действующий президент Молдавии Майя Санду заявила, что большинство граждан «поддержали европейский путь» и «спасли путь к прогрессу», а также призвала голосовать за себя во втором туре президентских выборов.

При этом ряд экспертов считают прошедшие выборы президента и референдум провальными для молдавских властей. По словам политолога Петра Колчина, в Европе итоги голосования сочли «шокирующими». Он отметил, что Санду и ее сторонники провели масштабную пиар-акцию и направили силы на подавление противников «европейского пути», однако даже под прессингом половина жителей не поддержала евроинтеграцию, что многое говорит о настроении населения.

Ранее Санду заявила о подкупе 150 тысяч молдавских избирателей.