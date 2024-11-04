ЦИК Молдавии обработал 100% бюллетеней и объявил Санду победителем президентских выборов

Действующий президент Молдавии Майя Санду победила во втором туре президентских выборов, набрав 55,33% голосов, тогда как у кандидата от оппозиционной Партии социалистов Александра Стояногло — 44,67%. Такие данные опубликовала Центральная избирательная комиссия страны после обработки 100% бюллетеней.

Партия социалистов Молдавии (ПСРМ) отказалась признавать итоги голосования на участках за рубежом, объявив Санду нелегитимным президентом. По словам социалистов, ее «признают только ее спонсоры и кураторы из-за рубежа», а «народ Молдовы чувствует себя обманутым и обворованным». ПСРМ считает, что большинство жителей Молдавии проголосовали против Санду, а победу ей обеспечили избиратели на зарубежных участках.

До этого глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Санду на выборах в Молдавии «протащили» усилиями Запада. По его словам, решающие голоса она получила благодаря гражданам, живущим за рубежом.

Ранее Зеленский обратился к Санду после победы на выборах президента Молдавии.