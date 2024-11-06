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Премьер Словакии заявил о готовности нормализовать отношения с РФ

Премьер Словакии Фицо: отвергаю русофобию и готов к нормализации отношений с РФ

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Nadja Wohlleben/Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что выступает против русофобии и готов нормализовать отношения с Россией. Об этом пишет РИА Новости.

«Я отвергаю и русофобию. Вы знаете, что я сделаю все для нормализации и стандартизации отношений с Россией, когда это будет возможно», — сказал он.

В конце октября Фицо заявил, что идея Запада воспользоваться конфликтом на Украине, чтобы добиться ослабления России, не сработала. По его словам, санкции не нанесли ощутимого ущерба российской экономике, а поддержка президента Владимира Путина в России очень высока. В то же время Запад отказывается признавать свою вину за возникновение конфликта на Украине, указал политик.

До этого Фицо сказал, что отношения между Россией и Евросоюзом необходимо привести в порядок, поскольку политика железного занавеса абсолютно недопустима. По его словам, ЕС нуждается в России, а Россия – в ЕС. Он также подчеркнул, что любой конфликт заканчивается за столом переговоров, имея в виду противостояние Москвы и Киева.

Ранее премьер-министр Словакии раскритиковал «план победы» Зеленского.

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