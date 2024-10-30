Фицо назвал недопустимым железный занавес между Россией и Европой

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что отношения между Россией и Европейским союзом (ЕС) необходимо привести в порядок, поскольку политика железного занавеса абсолютно недопустима.

По его словам, ЕС нуждается в России, а Россия – в ЕС. Он также подчеркнул, что любой конфликт заканчивается за столом переговоров, имея в виду противостояние Москвы и Киева.

«Наш долг создавать условия не для установления нового железного занавеса между Российской Федерацией и Европой. Наш долг создавать условия для того, чтобы отношения между не только Словакией, но и всем ЕС и РФ пришли в порядок, потому что политика железного занавеса для меня абсолютно недопустима», — сказал Фицо.

До этого словацкий лидер назвал своим «личным долгом» посетить Москву 9 мая 2025 года. По его словам, он был бы очень этому рад.

«Я поблагодарю Красную Армию. Я буду считать за честь приехать в Москву для участия в праздновании 80-летия окончания Второй мировой войны и, прежде всего, победы над фашизмом», — сказал Фицо.

Ранее в Польше захотели построить «железный занавес» на границе.