Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью программе «60 минут» заявил, что идея Запада воспользоваться конфликтом на Украине, чтобы добиться ослабления России, не сработала.

По его словам, санкции не сработали, а поддержка Владимира Путина в России очень высока. В то же время Запад отказывается признавать свою вину за возникновение конфликта на Украине, указал политик.

«В 2022 году как вспыхнул военный конфликт. Мы думали, ага, вот сейчас мы воспользуемся этим военным конфликтом и поставим Россию на колени, унизим ее. Но эта стратегия не сработала. И именно поэтому я с первого дня говорю, давайте, ради бога, подтолкнем Россию, Украину и США сесть за стол переговоров», — сказал Фицо.

До этого Владимир Путин заявлял, что стремление недоброжелателей навредить России — это иллюзорные расчеты, которые могут делать только те, кто не знает историю страны. Также недружественные государства не учитывают единство, силу духа и сплоченность русского народа, которые формировались веками.

Ранее в Британии призвали Запад сделать все, «чтобы Путин проиграл» на Украине.