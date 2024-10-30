Премьер-министр Словакии раскритиковал украинский «план победы»

Так называемый «план победы» президента Украины Владимира Зеленского нельзя считать мирным способом решения конфликта. Об этом в ходе интервью для программы «60 минут», которая выходит на телеканале «Россия 1», заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Глава правительства республики отметил, что готов поддержать любой план урегулирования конфликта между Москвой и Киевом, в котором будет слово «мир». По его мнению, даже длительные переговоры — более привлекательный вариант развития событий, нежели продолжение боевых действий.

«Это («план победы» Зеленского. — «Газета.Ru») — уже не какая-то формула мира. Неожиданно это вдруг стало называться «планом победы», — подчеркнул Фицо.

Премьер-министр добавил, что инициативы по завершению боевых действий не могут включать в себя предложения по размещению ядерного оружия на той или иной территории. То же касается требований Украины предоставить ей западные ракеты средней и большой дальности для ударов по РФ.

«Человек, не желающий эскалации <...>, не может всерьез так думать», — уточнил глава правительства.

Кроме того, Фицо высказался о желании Украины вступить в НАТО. Он выразил уверенность, что присоединение Киева к военному блоку не даст ему гарантий безопасности.

Ранее в Словакии рассказали, при каком условии республика могла бы поставить оружие на Украину.