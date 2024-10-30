Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Премьер-министр Словакии раскритиковал украинский «план победы»

Премьер Словакии Фицо: «план победы» Зеленского не является путем к миру

close
Radovan Stoklasa/Reuters

Так называемый «план победы» президента Украины Владимира Зеленского нельзя считать мирным способом решения конфликта. Об этом в ходе интервью для программы «60 минут», которая выходит на телеканале «Россия 1», заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Глава правительства республики отметил, что готов поддержать любой план урегулирования конфликта между Москвой и Киевом, в котором будет слово «мир». По его мнению, даже длительные переговоры — более привлекательный вариант развития событий, нежели продолжение боевых действий.

«Это («план победы» Зеленского. — «Газета.Ru») — уже не какая-то формула мира. Неожиданно это вдруг стало называться «планом победы», — подчеркнул Фицо.

Премьер-министр добавил, что инициативы по завершению боевых действий не могут включать в себя предложения по размещению ядерного оружия на той или иной территории. То же касается требований Украины предоставить ей западные ракеты средней и большой дальности для ударов по РФ.

«Человек, не желающий эскалации <...>, не может всерьез так думать», — уточнил глава правительства.

Кроме того, Фицо высказался о желании Украины вступить в НАТО. Он выразил уверенность, что присоединение Киева к военному блоку не даст ему гарантий безопасности.

Ранее в Словакии рассказали, при каком условии республика могла бы поставить оружие на Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами