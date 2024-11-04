Россия в ООН предупредила Южную Корею насчет Украины

Южная Корея втягивается в опасную авантюру на Украине, угрожая поставками оружия и боеприпасов Киеву на фоне слухов об участии ВС КНДР в обороне Курской области от украинской армии. Об этом заявила заместитель постоянного представителя России в ООН Анна Евстигнеева, передает ТАСС.

Евстигнеева отметила, что Россия с сожалением относится к действиям Сеула, считая отношения с Южной Кореей доселе дружественными.

«Судя по всему, они стали втягиваться и в опасные авантюры Вашингтона по наращиванию поставок западного оружия Киеву, который на фоне своих боевых потерь очень в нем нуждается», — заявила Евстигнеева на заседании Совета Безопасности ООН.

Она привела в пример опросы южнокорейских аналитических агентств, которые четко показывают нежелание жителей страны участвовать в конфликте на Украине в том или ином виде.

До этого Анна Евстигнеева заявила, что российско-корейский договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве снижает риск эскалации на Корейском полуострове, в том числе с применением ядерного оружия.

Ранее Россия и КНДР подтвердили приверженность выполнению договора о партнерстве.