В Кремле прокомментировали попытку Киева вовлечь Сеул в конфликт на Украине

Власти Украины и страны Запада пытаются вовлечь в конфликт на Украине Южную Корею, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге. Так он прокомментировал возможные последствия спекуляций о каком-либо участии военнослужащих КНДР в СВО.

По его словам, и Украина, и многие европейские страны делают очень многое для того, чтобы продолжить интернационализацию украинского конфликта и вовлечь туда все больше стран.

31 октября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия «задействует» силы Северной Кореи против Украины уже в ближайшее время. Он утверждал, что около 10 тысяч военнослужащих из КНДР находятся на территории Курской области.

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя заявил, что западные страны, созвав заседание Совета Безопасности ООН по Украине, на котором рассматривалось якобы присутствие военнослужащих Северной Кореи на территории РФ, «пробили очередное дно».

Ранее Госдепартамент США заявил о переброске 10 тысяч солдат из КНДР в Курскую область.