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Трампа призвали избегать «поспешных сделок» по Украине

Sky News: любая поспешная сделка Трампа по Украине ослабит Киев и Европу

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Brian Snyder/Reuters

Любая поспешная сделка Дональда Трампа по завершению конфликта на Украине ослабит Киев, а европейская безопасность окажется под еще большей угрозой. Такую оценку дает Sky News.

Как напоминает телеканал, республиканец неоднократно заявлял, что быстро положит конец конфликту Москвы и Киева, не вдаваясь в подробности. Он также называл Владимира Зеленского «величайшим торговцем в истории», который обеспечил финансовую и поддержку Украины со стороны США.

«Однако — в сочетании с готовностью Украины сражаться — эта военная помощь является главной причиной того, что Украине удалось выдержать почти 1000 дней… Если остановить поток американского оружия, то украинским войскам — несмотря на собственную изобретательность и поддержку других союзников — просто не хватит огневой мощи, чтобы продолжать отражать натиск», — говорится в тексте.

Авторы материала задаются вопросом, сможет ли Дональд Трамп правильно использовать свои связи с Владимиром Путиным в интересах Запада. Президентство Трампа добавляет «новый уровень непредсказуемости», когда речь идет о завершении конфликта на Украине, пишет Sky News.

До этого зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Дональд Трамп не любит тратить деньги на «разных прихлебателей и приживалок», в числе которых находится Украина.

Ранее в США заявили о неопределенном будущем Украины после победы Трампа.

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