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Захарова посмеялась на тем, как Зеленский поздравил Трампа с победой

Захарова о поздравлении Зеленского в адрес Трампа: дитя двух мамок сосет

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала поздравление украинского лидера Владимира Зеленского республиканцу Дональду Трампу с его победой на выборах в США, указав, что Киев хочет угодить и демократам, и республиканцам. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале Захаровой.

«Как говорит народная мудрость, ласковое дитя двух мамок сосет», — написала она.

По мнению Захаровой, Зеленский после поздравления Трампу должен был оставить подпись «Ваш Володимир — Бурисма — Зеленский», иронизируя над связями украинской нефтегазовой компании Burisma со связями с семьей Джо Байдена.

В апреле The New York Times писала, что одним из главных эпизодов, повлиявших на негативное отношение Трампа к Украине, стала история с телефонным звонком Зеленскому в 2019 году. Трамп в рамках разговора потребовал от Киева расследовать инцидент, когда в 2016 году тогдашний вице-президент США Джо Байден «надавил» на Украину с целью прекратить расследование против украинской нефтегазовой компании Burisma, которая связана с его сыном Хантером Байденом. Байден тогда требовал уволить прокурора, который «расследовал дело Хантера» и его связей с Burisma.

До этого Зеленский поздравил республиканца Дональда Трампа с победой на выборах, отметив, что рассчитывает на дальнейшую поддержку США.

При этом газета The Wall Street Journal писала, что победа Трампа на выборах в США обернется для Украины еще большей неопределенностью о ее будущем.

В Соединенных Штатах завершилось голосование на выборах президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (от демократов). Для победы необходимо получить 270 голосов выборщиков. По данным Fox News, Трамп набрал минимум 277.

Ранее Песков объяснил сдержанную реакцию политиков РФ на победу Трампа.

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Выборы в США - 2024
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