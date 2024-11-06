Зеленский поздравил Трампа с победой на выборах в США

Украинский лидер Владимир Зеленский поздравил республиканца Дональда Трампа с победой на выборах, отметив, что рассчитывает на дальнейшую поддержку США. Об этом он написал на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Я ценю приверженность президента Трампа к подходу «мир через силу» по глобальным делам. Именно этот принцип реально приблизит справедливый мир в Украине. Надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь», — отметил украинский лидер.

По словам Зеленского, Украина продолжает рассчитывать на дальнейшую двухпартийную поддержку Киева со стороны США.

В Соединенных Штатах завершилось голосование на выборах президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (от демократов). Для победы необходимо получить 270 голосов выборщиков. По данным Fox News, Трамп уже набирает 277.

После получения необходимого количества голосов выборщиков Трамп заявил, что в Соединенных Штатах произошла политическая победа. В своей речи по итогам выборов в США республиканец назвал себя 47-м президентом США.

Ранее NBC News сообщил о «траурном настроении» у сторонников Харрис.