Песков объяснил сдержанную реакцию политиков РФ на победу Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил сдержанный оптимизм в высказываниях российских политиков относительно выборов президента США тем, что российская сторона пока тщательно анализирует заявления Дональда Трампа и наблюдает за ним.

«Это вполне объяснимо, вы знаете, что в ходе предвыборной кампании хотя были достаточно жесткие заявления господина Трампа, но это объясняется, конечно, предвыборной гонкой. Были заявления, в которых шла речь о его мирных устремлениях на международной арене и о его устремлениях прервать спираль и тотальную политику, нацеленную на продолжение старых войн и развязывание новых», — сказал представитель Кремля.

Песков при этом отметил, что после победы, готовясь войти в Овальный кабинет Белого дома, иногда мирные заявления новых президентов приобретают другой тон, и поэтому Россия хочет все тщательно проанализировать, понаблюдать за Трампом, чтобы сделать выводы по конкретным словам и конкретным шагам.

В Соединенных Штатах завершилось голосование на выборах президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (от демократов). Для победы необходимо получить 270 голосов выборщиков. По данным Fox News, Трамп набрал минимум 277.

Сам политик уже объявил себя победителем. С победой его начали поздравлять мировые лидеры.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Песков допустил смену траектории внешней политики США при Трампе.