В США заметили смену позиции Трампа по помощи Украине

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп перестал негативно относиться к идее оказания помощи Украине со стороны Вашингтона. Об этом пишет газета The New York Times.

«Господин Трамп <...> вообще-то снизил интенсивность сопротивления помощи Украине в последние несколько дней, в то время как блокада [законопроекта по помощи Украине начала прорываться]», — говорится в тексте.

Газета указывает, что кандидат на пост главы государства поддержал спикера палаты представителей Майка Джонсона, «оставаясь в тени» и «отказавшись оказывать давление на республиканцев», чтобы они голосовали против.

NYT также напоминает, что ранее Трамп опубликовал запись в соцсетях, где указал, что «что выживание и мощь Украины» важны для Соединенных Штатов, а также задался вопросом, почему Европа не выделяет больше денег для поддержки Киева.

До этого газета Politico писала, что экс-президент США Дональд Трамп ненавидит Украину и украинского лидера Владимира Зеленского, а также винит эту страну в своих политических проблемах.

Издание отмечает, что одним из главных эпизодов, повлиявших на негативное отношение Трампа к Украине, стала история с телефонным звонком украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в 2019 году. Трамп в рамках разговора потребовал от Киева расследовать инцидент, когда в 2016 году тогдашний вице-президент США Джо Байден «надавил» на Украину с целью прекратить расследование против украинской нефтегазовой компании Burisma, которая связана с его сыном Хантером Байденом. Байден тогда требовал уволить прокурора, который «расследовал дело Хантера» и его связей с Burisma.

Ранее в ЕС отреагировали на упреки Трампа о недостаточной помощи Украине.