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В США заявили о неопределенном будущем Украины после победы Трампа

WSJ: победа Трампа обернется для Украины неопределенностью в будущем страны

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Carlos Barria/Reuters

Победа республиканца Дональда Трампа на выборах в США обернется для Украины еще большей неопределенностью о ее будущем. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.

«Перспектива победы Дональда Трампа приносит новый всплеск неопределенности на Украину», — говорится в сообщении издания.

Трамп, пишет WSJ, неоднократно заявлял, что будет стремиться к быстрому прекращению войны и ставил под сомнение расходы США на поддержку Украины, но не детализировал план.

До этого Зеленский поздравил республиканца Дональда Трампа с победой на выборах, отметив, что рассчитывает на дальнейшую поддержку США.

Трамп после получения необходимого количества голосов выборщиков заявил, что в Соединенных Штатах произошла политическая победа.

Ранее Трамп объявил начало «золотого века Америки».

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Выборы в США - 2024
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