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Эрдоган поздравил Трампа с победой на выборах президента США

Эрдоган поздравил Трампа с победой на выборах и назвал его своим другом

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Peter Nicholls/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил республиканца Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США и выразил надежду, что он поможет разрешить существующие вооруженные конфликты, включая украинский. Политика цитирует РИА Новости.

«Я поздравляю моего друга Дональда Трампа, который после большой борьбы победил на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки и был переизбран на пост президента США», — приводит канцелярия турецкого президента слова Эрдогана.

Лидер Турции выразил надежду, что Трамп поспособствует урегулированию региональных и глобальных кризисов, включая палестино-израильский конфликт, а также противостояние России и Украины.

В Соединенных Штатах завершилось голосование на выборах президента. На пост претендуют Трамп и действующий вице-президент Камала Харрис (от демократов).

Трамп уже объявил себя победителем. С победой его начали поздравлять мировые лидеры.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в Кремле рассказали, как победа Трампа повлияет на конфликт на Украине.

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Выборы в США - 2024
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