Трамп назвал свой результат на выборах президента США историческим

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал свой результат на выборах победой, которую не знала американская история. Его слова приводит РИА Новости.

Выступая в своем поместье в Мар-а-Лаго во Флориде, политик заявил, что расценивает свой результат на выборах президента США как «политическую победу, которую прежде не видела история США».

До этого сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил Трампа с победой на выборах, отметив, что рассчитывает на дальнейшую поддержку США.

В Соединенных Штатах завершилось голосование на выборах президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (от демократов). Для победы необходимо получить 270 голосов выборщиков. По данным Fox News, Трамп уже набирает 277.

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