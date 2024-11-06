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В Госдуме заявили, что «смена караула» в Белом доме не изменит отношения с Россией

Депутат Новиков: победа Трампа не принесет изменений в отношениях с Россией

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Brian Snyder/Reuters

Первый зампред думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков заявил «Газете.Ru», что прогнозировал победу Дональда Трампа на выборах в США еще после первого покушения на политика.

Новиков предположил, что Трамп будет меньше втягивать страну в «международные авантюры», но Вашингтон все еще будет обеспечивать свои интересы в других странах.

«Не будем забывать, что главным лозунгом господина Трампа является лозунг «Сделаем Америку снова великой». Так случилось в реальной мировой истории и практике, что величие США базируется не столько на их собственных успехах, сколько на эксплуатации разных частей мира. Конечно, Трамп на самом деле попытается вернуть величие Соединенным Штатам. Возможно, он меньше будет втягиваться в международные авантюры, но общий контекст американской политики всегда был связан и будет связан с тем, что, имея интересы в разных частях мира, Вашингтон эти интересы должен уметь обеспечить», — сказал он.

При этом, по словам депутата, победа Трампа не приведет к кардинальным изменениям в отношениях с Россией.

«Рассчитывать на то, что для России смена караула в вашингтонском Белом доме приведет к принципиальным изменениям, не приходится. Мы знаем господина Трампа. Он уже был американским президентом, ничего сверхпозитивного для российско-американских отношений его президентство не принесло», — отметил Новиков.

В Соединенных Штатах завершилось голосование на выборах президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп, кандидат от республиканцев и действующий вице-президент Камала Харрис — от демократов. Для победы необходимо получить 270 голосов выборщиков. По данным Fox News, Трамп уже набирает 277.

После получения необходимого количества голосов выборщиков Трамп заявил, что в Соединенных Штатах произошла политическая победа. В своей речи по итогам выборов в США республиканец назвал себя 47-м президентом США.

Ранее в США провозгласили «невероятное возвращение» Трампа в Белый дом.

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