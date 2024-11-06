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Нетаньяху назвал победу Трампа «историческим возвращением» в Белый дом

Нетаньяху поздравил Трампа с победой на выборах в США

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J. Scott Applewhite/AP

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в социальной сети X поздравил кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа с победой на выборах президента США.

«Ваше историческое возвращение в Белый дом открывает новое начало для Америки и является мощным подтверждением приверженности великому союзу между Израилем и Америкой. Это огромная победа!» — написал глава израильского кабмина.

Также Трампа поздравил бывший независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший. Он назвал результаты выборов «исторической победой».

Помимо этого, кандидата в президенты поздравил президент Украины Владимир Зеленский. Украинский лидер отметил, что рассчитывает на дальнейшую поддержку США.

В США продолжается подсчет голосов на президентских выборах. Трамп уже объявил себя 47-м президентом, назвав свой результат «политической победой, которую прежде не знала история США».

«Газета.Ru» ведет прямую трансляцию.

Ранее Трамп пообещал «не развязывать войн» в случае победы на выборах.

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Выборы в США - 2024
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